Top 11 Serie B: Zajc novello Ilicic. Faro illuminante col vizio del gol

Centrocampista centrale o trequartista, ma sempre con grande classe e qualità. Miha Zajc è stato uno degli uomini in più dell'Empoli dominatore della stagione confermando nell'arco di 40 partite quelle qualità che aveva mostrato nelle poche occasioni in cui l'Empoli l'aveva mandato in campo nella sfortunata annata della retrocessione. Con Vivarini prima e Andreazzoli poi lo sloveno è sempre stato al centro del gioco facendo da trait d'union fra centrocampo e attacco con ben otto reti, ma sopratutto una serie infinita di assist (ben 14 al termine dell'annata) per innescare quel duo devastante formato da Alfredo Donnarumma e Francesco Caputo. Un trequartista che abbina doti fisiche e tecniche a una visione di gioco a 360 gradi, che avanza con passo a volte lento, ma capace di accelerazioni che lasciano al palo i difensori e si concludono con assisto o tiri dalla distanza (una specialità della casa). Il classe '94 avanza sulla scia di due connazionali come Ilicic e Birsa e con la maglia azzurra si ripresenta in Serie A da protagonista assoluto per confermare tutte le sue doti.