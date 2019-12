Trapani, Biabiany crede nella salvezza: "Possiamo chiudere a 57 punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato nelle scorse settimane a Trapani per rinforzare una squadra in lotta per non retrocedere, l’esterno Jonathan Biabiany ha già conquistato tutti con le sue prestazioni che hanno contribuito a due vittorie di fila che hanno rilanciato le ambiziosi del club siciliano. Intervistato dal Corriere dello Sport il francese ha parlato così della sua nuova avventura: “Sto bene e sto cercando di raggiungere la forma migliore anche se è difficile prevedere quanto tempo serva per essere al top, ma credo un paio di settimane. Mentalmente però sono già al 100%. Fin da quando sono arrivato mi sono reso conto di come la piazza confidi in me per la salvezza, ho trovato una piazza calda e passionale e questo è senza dubbio un fattore positivo in una situazione simile. - continua l’ex di Parma e Inter – Quando si inizia a vincere ci si prende gusto e aumentano autostima, fiducia e consapevolezza. Vorrei vincerle tutte, ma proveremo a guadagnarne il più possibile. Dico invece che possiamo terminare a 57 punti. Non siamo più ultimi e dobbiamo guardare davanti a noi perché la classifica è molto corta visto che alla fine il secondo posto dista solo 9 punti, non certo un divario siderale. Benevento? Sarà tosta, credo che sia l’unica squadra ad avere qualcosa in più delle altre e poi Inzaghi sa come tirare fuori il massimo dai suoi”.