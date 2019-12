Tra i migliori in campo Marco Carnesecchi, portiere del Trapani, ai microfoni di Dazn dopo la sfida pareggiata contro il Pescara. "Si può fare sempre meglio, potevamo fare un pò di più. Andiamo via consapevoli della nostra forza con questo pareggio. Ci siamo subito adeguati al gioco di Castori, è venuto fuori un punto. Ognuno di noi deve dare qualcosa in più per salvarci. Abbiamo dimostrato che siamo fastidioso, è andato qualcosa storto nelle ultime partite".