Trapani, ds Rubino: "Fa male perdere così"

Trapani - Salernitana 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partita quasi perfetta. La quarta sconfitta nelle prime quattro partite del campionato. Così ha parlato ai microfoni di OttoChannel, Raffaele Rubino, direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del Trapani: “Sono arrabbiato e dispiaciuto allo stesso tempo. I miei ragazzi non meritano l’attuale posizione in classifica. Oggi abbiamo fatto un’ottima prestazione, peccato perché la partita è stata condizionata da alcune scelte arbitrali discutibili. Vincere avrebbe rafforzato la nostra consapevolezza di essere una grande squadra. E' stata una partita difficile, abbiamo dominato per l'intero match, ma ci è mancato il gol. Ho visto grinta e voglia di vincere: speriamo che prima o poi qualcosa accada. Già dalla prossima partita, magari. La nostra stagione non ha avuto un inizio tranquillo, ma con il presidente e il resto dello staff siamo riusciti a costruire una grande squadra. Una squadra che ha come obiettivo la salvezza. Chi parla male del Trapani, ora, non vuole il bene dello stesso. Io in primis, l'allenatore, siamo sempre sotto osservazione. Le critiche servono, ma solo se sono costruttive. Per migliorare ci vuole tempo e pazienza. Non si può giudicare una squadra dopo appena quattro partite di campionato. Le quattro sconfitte non rappresentano quello che abbiamo fatto vedere in campionato in questo inizio di stagione".