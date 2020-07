Trapani, il 6 agosto l'udienza presso il CONI per la restituzione dei punti di penalizzazione

Come riportato dai colleghi di SkySport si terrà giovedì 6 agosto l'udienza del Trapani presso il Collegio di Garanzia del CONI per riavere uno dei due punti tolti dalla Giustizia Sportiva della FIGC nei mesi scorsi per i ritardi nei pagamenti degli stipendi di gennaio e febbraio.

Sentenza che sarà decisiva per le sorti dei siciliani in Serie B. Stando alla situazione attuale, infatti, il Trapani è praticamente già retrocesso. Per salvarsi sul campo gli uomini di Boscaglia dovrebbero battere 14-0 il Crotone già promosso in Serie B e sperare in un pareggio fra Cosenza e Juve Stabia.