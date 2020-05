Trapani, Kupisz: "Lotteremo per la salvezza fino alla fine. Anche se non sarà facile"

vedi letture

Il centrocampista del Trapani Tomasz Kupisz nel corso di una diretta Instagram ha parlato del ritorno in campo della Serie B e della voglia di conquistare la salvezza: "Presto torneremo in campo, questo ci permetterà di dimostrare il nostro reale valore. Sappiamo che per la salvezza non sarà semplice, ma lotteremo fino alla fine. - continua il polacco come riporta Goalsicilia.it - Mi ha voluto qui mister Castori, per me Trapani rappresenta un passaggio importante del mio percorso nel calcio”.