Trapani, Visconti: "Non pensiamo al Lecce, col Rende non sarà facile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Seconda gara esterna di fila per il Trapani. Dopo la sofferta vittoria di misura con l'Akragas la squadra di Calori farà visita al Rende. "Quello di Rende è un campo difficile - ha dichiarato il difensore granata Pietro Visconti - ma anche lì cercheremo di ottenere il massimo perché vogliamo arrivare il più in alto possibile. Con l'Akragas ci siamo complicati la vita da soli iniziando male e rimanendo poi in dieci. Siamo stati bravi però a non perdere la testa e a portare a casa una vittoria importantissima. Dobbiamo cercare di difendere e migliorare la seconda posizione. Al Lecce non dobbiamo invece pensare perché, quando a dicembre gli siamo stati a ridosso, abbiamo avuto un periodo di appannamento. Badiamo solo a trarre più punti possibili nelle sette partite che rimangono da giocare. Poi si vedrà", le parole del calciatore riportate da TuttoC.com.