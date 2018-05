Tre fratelli, tre promozione: "Brighi, quando la vittoria è nel DNA"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'Empoli Matteo Brighi, ex centrocampista della Roma, ha da poco conquistato la promozione in Serie A. Un successo, però, che non è l'unico arrivato in queste settimane in casa Brighi dove anche Andrea e Marco, fratelli minori del giocatore azzurro hanno centrato il salto di categoria con il Rimini dalla D alla C e in D dall'Eccellenza con la Savignanese. Di questo si è occupato il Corriere Romagna nelle sue pagine dedicate allo sport quest'oggi nel pezzo del titolo "Quando la vittoria è scolpita nel DNA".