Tremolada saluta la Ternana: "Ho dato tutto. Triste e deluso"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso il proprio account Instagram Luca Tremolada, trequartista della Ternana in prestito dalla Virtus Entella, ha salutato la piazza umbra dopo la retrocessione: "Ho dato tutto quello che avevo, nei momenti migliori e peggiori non mi sono mai tirato indietro e sono sempre stato me stesso, in campo e fuori, oltre i goal o le belle partite. Sono davvero triste e deluso per come è finita, Terni non lo merita e sono sicuro che tornerà dove gli spetta perché dopo i momenti più bui nascono le gioie più grandi.. questa foto, questo giorno, questo derby lo porterò dentro di me per sempre".