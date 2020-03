Tutino: "Il mio presente è l'Empoli, ma sogno il Napoli. In questa pausa mi godo mio figlia"

Intervistato dai colleghi de Il Giornale l'attaccante dell'Empoli Gennaro Tutino ha parlato di come sta vivendo questo momento di stop dovuto all'emergenza coronavirus: “Sono a Empoli in casa con la mia famiglia, la mia compagna Arianna e mia figlia Benedetta. Al mattino l'Empoli ci ha organizzato sedute di allenamento via Skype. Lavoriamo in gruppi di 4-5 elementi per ruolo, al pomeriggio faccio cyclette, mentre la sera un po' di Netflix e TV. Chi comanda con il telecomando? È una bella sfida. Io preferisco film d'azione, mentre Arianna vuole guardare quelli romantici. Harry Potter è un buon compromesso. Faccio il papà a tempo pieno e mi godo la bimba, quando fa gli occhi dolci e sorride mi sciolgo. Sta iniziando a parlare: che emozione sentirla dire pa-pà. - continua Tutino parlando poi del calcio e del sogno di tornare al Napoli – Il mio sogno resta sempre quello di giocare al San Paolo con la maglia del Napoli, la squadra della mia città e del mio cuore. Sto lavorando duro per farcela un giorno, intanto il mio presente si chiama Empoli e voglio fare il massimo con loro. Sono in una piazza dove sono passati tanti attaccanti importanti e non è facile conquistare la fiducia dell'ambiente, ma è stata la società che mi ha voluto più di tutte e mi ha fatto sentire importante. Quando sono arrivato le cose non andavano bene, mi stuzzicava la sfida di riportare in alto l'Empoli. Prima dello stop avevamo fatto 7 vittorie nelle ultime 9 gare a dimostrazione di come questa squadra possa ritornare in alto. Eravamo in rampa di lancio in chiave play off e vogliamo toglierci tante soddisfazioni assieme ai tifosi che ringrazio sempre per il loro calore”.