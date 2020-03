ufficiale Allarme Coronvirus, Ascoli-Chievo Verona si giocherà a porte chiuse

vedi letture

Campionato Serie BKT 2019/2020

Gara ASCOLI - CHIEVOVERONA 8ª giornata di ritorno a “porte chiuse”

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

> vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Marche n. 3 del 3 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riguardo all’art. 1 lett. a) del predetto provvedimento, in base al quale “A partire dalla 00.00 di mercoledì 4 marzo 2020 e fino alle ore 24.00 del 8 marzo 2020 sul territorio della Regione Marche, diverso da quello ricompreso nella circoscrizione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, è disposta: a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura”;

> visto il richiamo nel predetto provvedimento della precedente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1 del 25 febbraio 2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e dunque della relativa nota esplicativa del 27 febbraio 2020, con particolare riguardo all’art. 1.3 di tale nota, in base al quale “potranno dunque rimanere aperti […] gli impianti sportivi […] e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazione di persone”;

> visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riguardo all’art. 2 co. 1, lett. a) di tale provvedimento;

> ritenuto nel caso di specie, in stretta aderenza all’Ordinanza e al Decreto predetti, di dover derogare parzialmente alle previsioni di cui alla Circolare LNPB n. 6 dell’8 agosto 2019 (“Gare a porte chiuse”);

dispone

> lo svolgimento “a porte chiuse” della seguente gara, valida per l’8ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2019/2020, in programma oggi, mercoledì 4 marzo 2020:

ASCOLI - CHIEVOVERONA

> di doversi intendere lo svolgimento “a porte chiuse” secondo il rispetto minimo delle indicazioni emanate dalla Circolare LNPB n. 18 del 2 marzo 2020, salvo ulteriori e diverse modifiche che saranno comunicate a stretto giro.

Si invitano le società a prendere contatto con le Autorità Pubbliche a livello locale.