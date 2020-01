© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Sassuolo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive di Leonardo Sernicola.

Nato il 30 luglio 1997 a Civita Castellana, Sernicola è un difensore dotato di grande duttilità, avendo ricoperto tutti i ruoli del pacchetto arretrato. E' reduce dall'esperienza con l'Entella, squadra con la quale ha collezionato 6 presenze e un gol. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, ha maturato esperienze con le maglie di Fondi e Matera in Serie C, Sassuolo in Serie A con esordio a maggio scorso nel match contro l'Atalanta.

Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Leonardo Sernicola.