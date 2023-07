ufficiale Ascoli, innesto a centrocampo ecco Kraja. Prestito con opzione e contro opzione

Dopo la buona stagione con la maglia del Pescara in Serie C per Erdis Kraja è arrivato il salto di categoria con l'approdo in Serie B. L'Ascoli ha infatti comunicato sul proprio sito il suo arrivo dall'Atalanta. Questa la nota:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dall’Atalanta a titolo temporaneo con opzione e contro opzione le prestazioni sportive di Erdis Kraja. Nato il 7 luglio 2000 a Chiari (BS), ma di origini albanesi, è un centrocampista, prodotto del vivaio dell’Atalanta, club con cui ha vinto anche il campionato Primavera. La prima esperienza professionale fuori da Bergamo la fa nella s.s. 2019/20 col Palermo in Serie D, mettendosi in evidenza nelle 21 presenze registrate in cui mette a segno 3 gol e fornisce 2 assist. L’anno dopo esordisce in C col Perugia e veste la maglia del Grifo per 32 volte in campionato (4 gli assist) e 2 nei playoff. Nella s.s. 2021/22 si trasferisce al Lecco, sempre in C, per proseguire il proprio percorso di crescita; chiude l’esperienza con 33 presenze in campionato (con 3 gol e 2 assist), una in Coppa Italia e una nei playoff. E’ reduce dal campionato in C col Pescara terminato con 35 presenze fra regular season e playoff, 3 gol e 4 assist.

L’Ascoli dà il benvenuto a Erdis Kraja, che si è unito oggi al team bianconero a Cascia".