UFFICIALE: Ascoli, Mengoni e Carpani rinnovano fino al 2019

L'Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica di aver depositato in data odierna la documentazione per l'esercizio del diritto di opzione per il rinnovo dei contratti dei calciatori Andrea Mengoni e Gianluca Carpani fino al 30 giugno 2019.