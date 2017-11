UFFICIALE: Avellino, accolte le dimissioni del dg Taccone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’U.S. Avellino comunica di aver ricevuto e di aver accolto le dimissioni consegnate dal direttore generale, Massimiliano Taccone, per problematiche strettamente personali che impediscono la prosecuzione del rapporto che lo vedeva legato al club biancoverde. La società intende ringraziare Massimiliano Taccone per la professionalità, la dedizione e l’ottimo lavoro svolto nel corso degli anni in cui ha ricoperto l’incarico, ampiamente suffragato dai risultati sportivi ottenuti dalla squadra.