UFFICIALE: Avellino, arriva il centrale Ngawa dal Leuven

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Avellino rinforza la propria difesa con il terzino destro, che può giocare anche al centro e sulla corsia opposta, Pierre-Yves Ngawa, classe '92, del OH Leuven. A confermarlo è stato lo stesso giocatore sul sito del club belga: “Se non mi fosse arrivata un'offerta dall'Italia avrei continuato all'OHL. C'erano altri club belgi interessati, ma io non ero interessato quando però l'Avellino ha bussato alla mia porta non ho avuto dubbi. Questa per me è un'avventura importante, ho la possibilità di crescere come difensore in un paese famoso per l'attenzione che pone alla fase difensiva. Sarò sempre legato al Leuven e ai suoi tifosi e voglio ringraziarli”.

Questo il Tweet della società: