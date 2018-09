UFFICIALE: Bari, arriva l'Under Rozzi dal Tolentino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo acquisto in casa Bari. La società biancorossa ha concluso il trasferimento in prestito del giovane centrocampista del Tolentino, Nicolò Rozzi. Di seguito il comunicato del club marchigiano: "L'U.S. Tolentino 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il S.S.C. Bari per il trasferimento del giovane centrocampista cremisi, Nicolò Rozzi (2000), al club pugliese".