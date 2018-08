UFFICIALE: Brescia, arriva Carillo dal Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Carillo (22) sarà uno dei punti di forza nella difesa di David Suazo. Il Genoa lo ha infatti concesso in prestito al Brescia.

Originario di Napoli, Carillo è uno uno dei tantissimi acquisti dei rossoblù nel corso di questa lunga estate, essendo stato prelevato dal Pescara. A dispetto della giovane età, può vantare circa sessanta presenze in serie C fra Juve Stabia, Akragas e Pisa.