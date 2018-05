UFFICIALE: Brescia, Baronio saluta in anticipo

© foto di Federico Gaetano

Roberto Baronio saluta il Brescia. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale "il Brescia Calcio Fc comunica ufficialmente di aver anticipato la naturale scadenza del contratto del Sig. Roberto Baronio, tecnico della Primavera, nell'ottica della pianificazione della prossima stagione sportiva. Al Sig. Roberto Baronio vanno i ringraziamenti del Club per il lavoro svolto con professionalità e passione contribuendo, in maniera importante, alla crescita e alla valorizzazione di giovani provenienti dal Settore Giovanile. La società augura al Sig. Roberto Baronio i migliori auspici per il futuro professionale".