ufficiale Cagnano saluta il Como. E firma un contratto triennale con il SudTirol

Si chiude definitivamente l'avventura a Como di Andrea Cagnagno, che passa a titolo definitivo al SudTirol; il club altoatesino ha deciso di puntare molto sul duttile esterno sinistro, che con la compagine tirolese ha sottoscritto un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2026.

Di seguito il comunicato ufficiale:

"L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano.

Il difensore, 25enne si è legato quindi al club biancorosso con un contratto triennale, ovvero con scadenza fissata per il 30 giugno 2026.

Nato a Cantù il 17 giugno 1998, 180 centimetri per 79 chilogrammi di peso forma, Andrea Cagnano è un difensore-terzino sinistro di piede mancino, capace all’occorrenza di giocare anche a centrocampo sulla fascia mancina.

E’ cresciuto calcisticamente nelle plurititolata Primavera dell’Inter nelle stagione 2015-2015 e 2016-2017 (37 gare, 2 reti e 1 assist). La prima stagione da professionista l’ha disputata con la maglia del Santarcangelo, in serie C nella stagione 2017-2018: 15 gare e una rete per poi trasferirsi al Pisa in C. Nel 2018-1019 ha vestito la maglia della Pistoiese in C: 36 partite, 2 assist, poi due stagioni in C al Novara: 60 gare, 2 reti e 4 assist, prima di indossare la maglia del Como nell’estate del 2021. Con i lariani due stagioni in B con 40 presenze e un assist.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso saluto ad Andrea Cagnano e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".