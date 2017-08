UFFICIALE: Carpi, presi i giovani Gazzara e Biancheri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio colpo in entrata per il vivaio del Carpi. Si tratta di due elementi dalle grandi potenzialità. James Gazzara è un centrocampista classe 2002 che negli ultimi anni si è messo in luce nell'Urbetevere guadagnandosi l'attenzione di club come Genoa e Sassuolo. Già compagno di squadra di Andrea Milani e Marco Bayslach, dallo scorso anno protagonisti nell'under 15 della Fiorentina, nonché di Niccolo' Marras approdato alla Lazio e Mattia Dinoia ora al Bari.

Il suo coetaneo Pietro Biancheri è invece un centravanti di grossa stazza proveniente dalla Sanremese. Entrambi arrivano con la formula iniziale del prestito.