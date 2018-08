UFFICIALE: Carpi, preso Fantacci dall'Empoli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come anticipato negli ultimi giorni, Tommaso Fantacci (21) si è trasferito in prestito dall'Empoli al Carpi. Il centrocampista nativo di Lucca si metterà dunque alla prova nel campionato cadetto dopo le stagioni passate in prestito a Prato e Padova in serie C.