UFFICIALE: Cesena, Gliozzi rientra al Sassuolo

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

In data odierna l’A.C. Cesena, attraverso il proprio sito, comunica di aver definito l’accordo con la società U.S. Sassuolo per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore classe ’95 Ettore Gliozzi. L’attaccante calabrese lascia così la Romagna dopo aver collezionato 10 presenze, tra campionato e coppa, con la maglia del Cesena.