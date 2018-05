UFFICIALE: Cesena, rinnovo biennale per Fabrizio Castori

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

A seguito dell’incontro avvenuto in data odierna tra il Presidente Giorgio Lugaresi, affiancato dal Direttore dell’Area Tecnica Rino Foschi e dal Direttore Generale Gabriele Valentini, con l’allenatore Fabrizio Castori, l’A.C. Cesena comunica di aver raggiunto un accordo biennale con il tecnico marchigiano e il suo staff tecnico. Non farà parte dello staff il preparatore Pescosolido che ha declinato la proposta per ragioni personali. La società e il suo intero Consiglio di Amministrazione augurano un buon lavoro a Mister Castori e al suo staff in vista della stagione sportiva 2018/2019.