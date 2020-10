ufficiale Cittadella, Karamoko Cissè è un nuovo calciatore del club veneto

L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Karamoko Cissè. Attaccante italo-guineano classe 1988, Cissè nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Juve Stabia.In carriera oltre 150 presenze in B con le maglie di Verona, Albinoleffe, Benevento, Bari e Carpi.

Arrivano dunque ancora muscoli, centimetri e forza fisica per l’attacco di mister Venturato. A Karamoko il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori!