UFFICIALE: Cittadella, Venturato confermato per la prossima stagione

Fonte: ascittadella.it/

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Venturato sarà l’allenatore del Cittadella anche nella stagione 2017/2018.

Dopo un campionato di vertice che ha portato i granata sino ai play-off per la Serie A non poteva che arrivare la conferma di mister Venturato alla guida del Cittadella anche per la prossima stagione.

In bocca al lupo mister!