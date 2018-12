UFFICIALE: Cosenza-Benevento in campo domani alle 17:00

© foto di Andrea Rosito

La Società Cosenza Calcio comunica che la gara tra Cosenza e Benevento inizialmente prevista per sabato 15 dicembre alle ore 18:00 e non disputata per l’impraticabilità di campo dovuta alle forti piogge, sarà recuperata domani, domenica 16 dicembre, alle ore 17:00. Si informano gli spettatori che il tagliando acquistato per la gara odierna sarà valido per l’incontro di domani. Inoltre sarà possibile acquistare nuovi tagliandi presso lo Store (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) e i botteghini dello Stadio San Vito Gigi Marulla (dalle ore 14:00 alle ore 17:45).