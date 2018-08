UFFICIALE: Cosenza, dal Novara arriva l'attaccante Maniero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Maniero, proveniente dal Novara Calcio. L’attaccante, nato a Napoli il 30 novembre 1987, ha firmato un accordo annuale fino al 30 giugno 2019. È reduce dalle 2 partite disputate in Coppa Italia nella stagione appena iniziata con la maglia del Novara e da uno score di 4 reti in 31 presenze nella scorsa stagione, sempre nelle file del club piemontese. Maniero è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, nei primi anni della sua carriera è stato anche convocato nelle Nazionali Under 18, Under 19 e Under 20. L’esordio nel calcio professionistico è datato 2007/2008, quando, tra campionato di Serie B e Coppa Italia, scende in campo con la casacca dell’Ascoli 24 volte segnando una rete. Il campionato successivo lo inizia nel Bari per poi proseguirlo da gennaio in poi nel Lumezzane, in Lega Pro, dove realizza 2 gol in 13 presenze. Nella stagione 2009/2010 passa all’Arezzo e va in doppia cifra (12 centri in 33 partite divise tra Lega Pro, playoff e Coppa Italia). Il ritorno in cadetteria nel 2010/2011 tra le file del Pescara, dove si ferma anche nel 2011/2012, collezionando in totale 8 reti in 45 apparizioni. Una parentesi di un anno con la Ternana nel 2012/2013 prima di rientrare a Pescara e disputare altri due campionati con la società abruzzese. Sono annate particolarmente prolifiche per Maniero, che mette a repertorio 28 segnature in 56 presenze tra Serie B e Coppa Italia. Nella finestra invernale di mercato della stagione 2014/2015 si trasferisce al Catania (6 gol in 20 gare). Lo attende il passaggio al Bari, dove rimane sia nel 2015/2016 che nel 2016/2017. Con i galletti va a segno 19 volte in 73 partite. Ora potrà tuffarsi nella nuova esperienza con la maglia dei Lupi in vista della prossima stagione di Serie BKT!