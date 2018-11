UFFICIALE: Cremonese, tesserato il portiere Agazzi

Regione piccola (800mila abitanti) ma dove ci sta il vino buono. Basti pensare a un nome: Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina e ricordato come uno dei più grandi centrocampisti consegnati all'Italia. Nato a Marsciano, come Walter Sabatini, prima giocatore e successivamente...

Galles, Giggs: "Bale sta bene. E' pronto per giocare contro la Danimarca"

Spagna, Luis Enrique: "Non ci aspettavamo due ko di fila, il calcio è così"

Liverpool, Alberto Moreno non rinnoverà: vorrebbe tornare al Siviglia

Olhanense, si corteggia Di Bari per il ruolo di Direttore

AS dopo la sconfitta della Spagna: "Pareggio a Wembley o addio"

Mundo Deportivo e il mercato del Barcellona: "Non scartano Neymar"

Il Daily Star e il saluto di Rooney all'Inghilterra: "So proud of Roo"

Croazia, Rakitic: "Girone tosto. Ma bello proprio per questo"

Spagna, tegola Sergio Ramos. Il capitano out per un fastidio all'adduttore

In Spagna puntano il dito contro De Gea: "Non è lo stesso dello United"

Belgio, Batshuayi: "Grande doppietta. Via da Valencia? Solo voci"

Real, Isco vuole fare le valigie: Guardiola lo aspetta in Premier

Barcellona, Segura: "Ritorno di Neymar? Valutiamo il meglio per il club"

Nato a Ponte San Pietro (Bergamo), il 3 luglio 1984, ruolo portiere, Agazzi è cresciuto nell’Atalanta per poi esordire tra i professionisti con il SudTirol, in Serie C2. Successivamente ha indossato le maglie di Triestina, Sassuolo, Foggia, e Cagliari. Con i sardi l’estremo difensore ha disputato 4 campionati di Serie A tra il 2010/11 e il 2013/14, intervallati dall’esperienza con il Chievo Verona. Dopo le parentesi con Milan e Middlesbrough ha proseguito la carriera a Cesena, Alessandria e Ascoli.

