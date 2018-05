UFFICIALE: Entella, esonerato Aglietti. Squadra affidata a Volpe

La Virtus Entella comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Alfredo Aglietti. A lui e al suo staff (il vice Lazzarini e il preparatore atletico Sorbello) vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. La conduzione della squadra è affidata a Gennaro Volpe, attuale allenatore dell’Under 17.

Il presidente Gozzi: “Una decisione dolorosa, ma la salvezza è ancora possibile, non vogliamo lasciare nulla d’intentato per provare a cambiare l’inerzia negativa che ha contraddistinto l’ultimo periodo. La scelta di puntare su Gennaro Volpe trova spiegazione nella sua crescita professionale evidenziata con i giovani, nel suo grande senso di appartenenza, nella sua conoscenza dei giocatori, nel suo essere uno di noi. Sarà un’impresa, ma Gennaro è un combattente nato e ha accettato immediatamente questa sfida. Specie nei momenti difficili le bandiere devono sventolare alte e lui è uno dei simboli della nostra Entella, che resterà, comunque, in futuro un grande patrimonio per i suoi valori non solo calcistici”.

Volpe che domani dirigerà il primo allenamento alle 15 al Comunale, incontrerà i giornalisti martedì alle 12 nella sala stampa dello stadio.