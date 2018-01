UFFICIALE: Foggia, arriva il difensore Calabresi

Fonte: foggiacalcio1920.it

Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito con la formula del prestito temporaneo le prestazioni sportive del difensore Arturo Calabresi. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Calabresi, nato a Roma il 17 marzo del ’96, ha esordito tra i professionisti con il Livorno, in serie B, il 12 settembre 2015, a 19 anni, in Como-Livorno finita 2-1 per gli amaranto. A gennaio, dopo aver collezionato 10 presenze, ed un gol, torna alla Roma che lo manda in prestito al Brescia. Con le rondinelle resta per un anno e mezzo collezionando 43 presenze e segnando un gol. Il 7 luglio è passato in prestito allo Spezia. Da oggi Calabresi è un giocatore del Foggia.