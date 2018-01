UFFICIALE: Foggia, preso Kragl: prestito con diritto di riscatto

© foto di Federico Gaetano

Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito dal FC Crotone, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Oliver Kragl. Tedesco di Wolfsburg, Kragl è nato il 12 maggio del 1990 e ha cominciato la sua carriera tra i dilettanti tedeschi dell’Eintracht Braunshweigh. Nel 2013, approda nella Bundesliga austriaca con la formazione del Ried. A gennaio del 2016 arriva in Italia con il Frosinone dove colleziona 15 presenze in A e 29 in B. A giugno del 2017 torna in A con il Crotone dove gioca 5 gare. Da oggi è un giocatore del Foggia.