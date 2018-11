UFFICIALE: Hellas Verona, rinnovi per Danzi e Kumbulla

Mirko Pigliacelli e il Craiova, avanti insieme. La società rumena è al lavoro per riscattare anticipatamente il portiere dalla Pro Vercelli. Sensazioni positive, si va verso il riscatto anticipato. E Pigliacelli presto sarà interamente un giocatore del Craiova per i prossimi tre anni......

L'agente di Todibo: "Non ha paura di giocare con i big"

Sassuolo, Frattesi osservato speciale. Per il prossimo anno

Napoli, Giuntoli e Ancelotti in pressing per il rinnovo di Callejon

Roma, obiettivo centrocampista: sondaggio per Bakayoko

Torino, buona prova per Damascan con la Moldavia, ma niente gol

Perugia, per Dragomir si muovono Bologna e Udinese

Napoli, due nomi per le corsie esterne: Darmian e Lazzari

Milan, Benatia sempre nei radar rossoneri per gennaio

Stella Rossa, Mitrovic: "Visto che non serve la Superlega?"

Ergun: "Cengiz un esempio. Yazici e Kabak pronti per la A"

Napoli, De Laurentiis: "Comprerò a gennaio, ma non dico dove"

Acerbi: "Un privilegio tornare in Nazionale. I gol di Immobile arriveranno"

Fiorentina, non solo Gabbiadini: piace anche Borini

L'Hellas Verona ha ufficializzato sul proprio sito il rinnovo di contratto del difensore Marash Kumbulla , classe 200, e del centrocampista Andrea Danzi , classe 1999. Per entrambi si tratta di un accordo fino al 2022.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy