UFFICIALE: Novara, Ludi nuovo direttore sportivo

La Società Novara Calcio è lieta di comunicare a giornalisti e tifosi l’affidamento della direzione sportiva, per la stagione 2018/19, a Carlalberto Ludi.

Dopo 10 anni consecutivi vissuti in azzurro da calciatore, impreziositi dalla storica promozione in Serie A, dalla vittoria di 2 campionati e 2 Supercoppa Lega Pro, ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico. Nel corso della stagione appena conclusa è stato Responsabile dell’Area tecnica della Primavera: alla guida di uno staff tecnico e di un gruppo encomiabili, ha conquistato la vittoria del campionato.

Al nuovo Direttore, il più sincero in bocca al lupo!