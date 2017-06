UFFICIALE: Parma, rinnovo annuale per Lucarelli

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il Parma Calcio, attraverso il proprio sito, ha ufficializzato il prolungamento di un anno del contratto con Alessandro Lucarelli. Il difensore e capitano, che spegnerà 40 candeline il prossimo 22 luglio e in scadenza il prossimo 30 giugno, ha rinnovato per un altro anno. Per la bandiera crociata, la prossima, sarà la decima stagione consecutiva con i colori del Parma.