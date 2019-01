UFFICIALE: Perugia, presi Pagliari Jr.dall'Atalanta e l'albanese Lucaj

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Dopo i rinforzi per la prima squadra, il Perugia pensa anche alla formazione Primavera. Dove potrebbe verificarsi un curioso ricongiungimento in casa Pagliari. Giorgio, centrocampista classe 1999 appena prelevato in prestito dall'Atalanta, è infatti figlio di Giovanni, dalla scorsa estate tecnico della massima formazione giovanile degli umbri. Pagliari Jr. ha svolto gli ultimi dodici mesi in serie D, suddividendosi fra Caravaggio e Vastese.

Vestirà la maglia anche Nico Lucaj (17), difensore albanese acquistato a titolo definitivo dall'Hellas Verona. Entrambe le operazioni sono già state formalizzate.