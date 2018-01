UFFICIALE: Perugia, preso il portiere Leali. Ha firmato fino al 2021

Fonte: Acperugiacalcio.com

© foto di Federico Gaetano

La Società AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Leali che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. La formula del contratto prevede un prestito fino al termine della stagione corrente con obbligo di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere classe ’93.

Nicola Leali è nato a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova il 17 febbraio del 1993. Alto 193 cm Nicola cresce nelle giovanili del Brescia, squadra con la quale esordisce in A a soli 18 anni nel match contro il Cesena del 15 maggio 2011.

Nel 2012 Leali viene acquistato dalla Juventus e ceduto poi in prestito alla Virtus Lanciano in Serie B. Con la maglia del Lanciano gioca 37 partite.

Dopo quella del Lanciano Leali ha indossato le maglie di Spezia, Cesena, Frosinone, Olympiakos e Zulte Waregem. Ha collezionato finora 91 presenze in Serie B a cui va aggiunta una presenza nei Playoff di Serie B con lo Spezia contro il Modena e 62 presenze in Serie A. Ha giocato con la maglia della Nazionale U16, U17,U18, U19, U20 e U21 per un totale di 28 presenze in azzurro.