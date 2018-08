UFFICIALE: Pescara, dall'Atalanta torna Capone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una trattativa andata avanti per diverse settimane, è finalmente maturato il rientro in prestito dell'attaccante Christian Capone (19) al Pescara. L'Atalanta ha concesso nuovamente il nazionale under 21 che, nella scorsa stagione, ha segnato sei goal in 24 presenze con gli abruzzesi.