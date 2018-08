UFFICIALE: Pescara, tesserato Giuseppe Scalera

Disponibile a costo zero dopo il fallimento del Bari, il terzino destro Giuseppe Scalera (20) si è legato al Pescara. Contratto registrato per il nazionale under 20 che nell'ultima stagione si è disimpegnato in serie C tra Fidelis Andria e Pistoiese.

Già in ritiro da tempo con gli abruzzesi, non è ancora chiaro se Scalera sia destinato ad un nuovo prestito in terza serie.