ufficiale Pisa, c'è il ritorno di Esteves dal Porto: acquistato a titolo definitivo

vedi letture

Dopo il prestito dello scorso anno Tomas Esteves torna al Pisa e questa volta a titolo definitivo. Lo rivela il sito della Lega B nell’apposita sezione relativa al calciomercato in cui si legge che l’esterno portoghese è stato acquistato dal club toscano.

Il classe 2002 lascia dunque definitivamente il Porto, che aveva salutato per giocare in prestito col Reading nel 2020/21 e appunto col Pisa l’anno scorso, per far ritorno in Serie B dove nella passata stagione ha collezionato 23 presenze con un assist. Per Aquilani un rinforzo importante e di prospettiva sulla destra. Ora si attende il comunicato dei neroazzurri per conoscere fino a quando il laterale si è legato al club.