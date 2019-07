UFFICIALE: Pordenone, depositato il contratto di Michele Camporese

© foto di Federico Gaetano

Attraverso il sito della Lega di Serie B si apprende del deposito da parte del Pordenone del contratto a titolo definitivo (fino al giugno 2021 con opzione per il terzo anno) di Michele Camporese. Il difensore scuola Fiorentina arriva in Friuli da svincolato dopo la mancata iscrizione del Foggia al campionato di Serie C.