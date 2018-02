UFFICIALE: Ravenna, arriva la firma di Palermo

Fonte: http://www.ravennafc.it/

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Si comunica che nella serata di oggi è arrivata la firma di Simone Palermo sul contratto che lo lega alla squadra giallorossa. Il centrocampista classe 1988 aveva giocato nella prima parte della stagione in serie B con la maglia della Virtus Entella, con la quale ha collezionato 15 presenze in campionato (nel suo curriculum spiccano 80 presenze in serie B e 113 in serie C). Indosserà la maglia numero 8.