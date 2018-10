UFFICIALE: Rimini, torna Leo Acori. È la terza volta

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il Rimini con una nota sul proprio sito ha annunciato di aver affidato la guida della squadra a Leonardo Acori. Per il tecnico si tratta della terza esperienza alla guida dei biancorossi già allenati dal 2002 al 2008 (doppia promozione dalla C2 alla B e Supercoppa di Serie C in bacheca) e poi l'esperienza nel 2016 con una salvezza memorabile.