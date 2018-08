UFFICIALE: Salernitana, arriva Jallow dal ChievoVerona

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

La Salernitana, attraverso il proprio sito, comunica di aver raggiunto l’accordo con il ChievoVerona per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di promozione in massima serie dell’attaccante classe ’95 Lamin Jallow.