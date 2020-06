ufficiale Salernitana, prelevato dal Trastevere il centrocampista Iannoni

L’U.S. Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.S.D. Trastevere Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’01 Edoardo Iannoni.

“Sono felicissimo e onorato di poter indossare la maglia granata” le prime parole in granata di Iannoni. “Ringrazio l’U.S. Salernitana 1919 per avermi scelto e la Società Trastevere che mi ha dato l’opportunità di mettermi in mostra su palcoscenici importanti. Sono un centrocampista che può fare sia la mezzala che il centrale di centrocampo e non vedo l’ora di tornare in campo”.