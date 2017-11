UFFICIALE: Spezia, Ammari nuovo calciatore aquilotto. Firma fino al 2019

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato un accordo fino al 2019 con il centrocampista classe '92 Najib Ammari; prenderà la maglia numero 42. Cresciuto nell'Olympique Marsiglia, in carriera ha disputato anche due campionati in Bulgaria ed uno in Romania con la maglia del CFR Cluj, prima di approdare in Italia nel gennaio 2015, diventando da subito uno dei pilastri del Latina e successivamente, nella stagione 2016-2017, della Virtus Entella. Jolly prezioso per qualsiasi allenatore, Ammari oltre ad un'interessante duttilità tattica è dotato di ottime qualità tecniche, che lo rendono efficace sia in posizione più avanzata che arretrata, anche grazie alla capacità di alternare elegantemente l'uso della spada a quello del fioretto. Dopo essersi allenato nell'ultimo mese agli ordini di Fabio Gallo, per Ammari è arrivato finalmente il momento di diventare un aquilotto a tutti gli effetti.