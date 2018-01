UFFICIALE: Spezia, arriva il centrocampista De Francesco

Fonte: acspezia.com

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con l'Urbs Reggina 1914 per il trasferimento in maglia bianca del centrocampista, classe '94, Alberto De Francesco. Il calciatore, in attesa di espletare le formalità burocratiche per il tesseramento, sarà da quest'oggi a disposizione di mister Gallo.

Nativo di Roma, dopo esser approdato nel settore giovanile della Lazio con cui si è aggiudicato il campionato Primavera 2012-2013, vive la prima esperienza da professionista con la maglia dell'Ischia Isolaverde, totalizzando 24 presenze condite da una rete. Dotato di tecnica sopraffina e di un'ottima visione di gioco, dal 2014 al 2016 difende i colori de L'Aquila Calcio, passando poi alla Reggina, dove in breve tempo diventa il perno della manovra, guadagnando i gradi di capitano e disimpegnandosi in maniera eccellente sia come regista basso che come mezzala o trequartista.