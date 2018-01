UFFICIALE: Spezia, arriva Raffaele Palladino dal Genoa

Fonte: acspezia.com

© foto di Federico Gaetano

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con il Genoa Cricket and Football Club s.p.a. per il passaggio alla corte di mister Gallo del centrocampista offensivo classe '84 Raffaele Palladino che giunge in riva al Golfo del Poeti a titolo definitivo.