UFFICIALE: Spezia, colpo Mora per il centrocampo

Lo Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.P.A.L. 2013 le prestazioni sportive del centrocampista classe ’88, Luca Mora, il quale sarà legato al Club di via Melara fino al giugno 2020.

Nativo di Parma, Mora, che da questo pomeriggio è a disposizione di mister Gallo, è un centrocampista duttile, bravo con entrambi i piedi e capace di abbinare tecnica e spirito combattivo, caratteristiche che gli hanno consentito di diventare capitano e pilastro della SPAL promossa in Serie A nella passata stagione, nonchè uno dei migliori centrocampisti della Serie B ConTe.it 2016-2017. Particolarmente abile nel gioco aereo e sempre pericoloso in fase di inserimento, nella prima parte della stagione corrente il neo centrocampista spezzino è sceso in campo in 17 occasioni nella massima serie ed ora è pronto a lottare per le Aquile!