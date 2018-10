UFFICIALE: Spezia, per Gyasi rinnovo contrattuale fino al 2021

© foto di Federico De Luca

Lo Spezia, attraverso il proprio sito, rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega l'attaccante classe '94 Emmanuel Gyasi alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2021. Alla prima esperienza in cadetteria, l'avanti italo-ghanese è sempre sceso in campo nelle prime 7 uscite delle Aquile realizzando il gol vittoria nella sfida del 'Picco' contro il Brescia.